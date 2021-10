29-latka z powiatu wąbrzeskiego na działce uprawiała kilka krzaków konopi indyjskiej

Policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie uzyskali informację, że na terenie Dębowej Łąki rosną krzewy przypominające wyglądem marihuanę. Policjanci pojechali do wskazanego miejsca i szybko ustalili, że uprawą kilku krzaków marihuany na opuszczonej działce zajmowała się 29-letnia mieszkanka Dębowej Łąki. Przeszukali także jej dom, a tam znaleźli worek z 50 gramami suszu roślinnego, który, jak się okazało, był marihuaną, a także woreczek foliowy z zawartością białego proszku, który po zbadaniu okazał się być amfetaminą. Zatrzymana kobieta usłyszała już zarzut posiadania narkotyków. Grozi jej do 3 lat więzienia.

Tyle samo lat może posiedzieć w więzieniu mieszkaniec jednej ze wsi na terenie gminy Ryńsk. Do jego domu wąbrzescy policjanci zapukali w środę, 20 października ok. g. 19.30. W trakcie przeszukania uzyskane przez nich wcześniej informacje potwierdziły się - 24-letni mężczyzna przechowywał w domu foliowe woreczki z zielonym suszem. Badanie i ważenie wykazały, że było to prawie 30 g marihuany. Mężczyzna został zatrzymany.