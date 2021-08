300 plus na Kujawach i Pomorzu 2021. Wiemy, ile dostali rodzice z programu "Dobry Start" [kwoty]

NOWE Koncert w ramach "Wakacji muzycznych z pasją" w Brodnickim Domu Kultury. Zobaczcie zdjęcia

We wtorek, 17 czerwca w Brodnickim Domu Kultury odbył się koncert pedagogów, prowadzących w Bachotku w powiecie brodnickim warsztaty instrumentalne w ramach Wakacji Muzycznych z Pasją w Bachotku. W muzycznych wakacjach bierze udział zdolna młodzież pochodząca z województwa kujawsko-pomorskiego, na co dzień uczęszczająca do szkół muzycznych w klasie skrzypiec, altówki i wiolonczeli.