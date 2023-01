31. finał WOŚP. Solec Kujawski zaprasza na turnieje siatkówki, piłki nożnej i nurkowanie

Tegoroczny finał Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 31 stycznia. W tym roku odbędzie się pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Zbiórki pieniędzy i związane z tym wydarzenia rozpoczną się już wcześniej.

Na sobotę, 28 stycznia (godz. 13.00) na turniej siatkarskich mikstów zaprasza OSiR Solec Kujawski. Zgłaszać się mogą wszyscy chętni, warunkiem jest to, by na boisku w każdej drużynie grały minimum dwie kobiety. Wpisowe to 150 zł od drużyny, wrzucone do puszki WOŚP.

Zgłaszać się można (do 25.01) mailowo, na adres [email protected] W wiadomości wpisać trzeba nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana, numer do kontaktu oraz reprezentowane miasto.

Dzień później w hali OSiR rozegrany zostanie z kolei turniej piłkarski (29 stycznia, godz. 10.00). Zgłaszać się mogą maksymalnie 10-osobowe zespoły (powyżej 18 lat, 16-17-latkowie za zgodą opiekunów), a system rozgrywania turnieju uzależniony będzie od liczny zgłoszonych ekip.