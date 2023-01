35 milionów złotych - to dofinansowanie do hali Zawiszy Bydgoszcz. Czy budowa się rozpocznie?

- Zapewne część z Państwa pamięta, że podobne informacje przekazywałem już kilka lat temu - na konferencji z Premierem Mateuszem Morawieckim. Dlaczego więc hala nie powstała? O to należy pytać Prezydenta Bydgoszczy. Decyzja o budowie hali należy tylko i wyłącznie do niego. Ja od lat zabiegam o tę ważną inwestycję dla bydgoskiego sportu. Prowadziłem na ten temat rozmowy z wszystkimi Ministrami Sportu w rządzie ZP. Miasto miało już w przeszłości zagwarantowaną dotację, ale z budowy zrezygnowało. Jak będzie tym razem? Wierzę, że tym razem budowa hali dojdzie do skutku. Tego potrzebują świetni bydgoscy sportowcy! Dziękuję Premierowi Mateusz Morawiecki oraz Ministrowi Poseł Kamil Bortniczuk za dobrą decyzję dla mojego miasta! - czytamy we wpisie Łukasza Schreibera.