4,8 mln zł z programu „Senior+” dla województwa kujawsko-pomorskiego. Wiemy, na co zostaną przeznaczone pieniądze

Jak dodała, na koniec ubiegłego roku mieliśmy w Polsce 1100 Domów i Klubów „Senior+”, w których było 28 tysięcy miejsc.

- Bardzo nam zależy, by seniorów aktywizować, a domy i kluby to centra aktywności seniorów, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Cieszę się, że większe i mniejsze miasta dołączają do tego programu. W poniedziałek był to Toruń - dodała posłanka Joanna Borowiak.