4-letni Daniel Pstrąg z Bydgoszczy dzięki rehabilitacji wstał z wózka inwalidzkiego na nogi. Potrzebuje jednak dalszego leczenia

Daniel Pstrąg urodził się całkiem zdrowy. Gdy miał 2 latka, lekarze zdiagnozowali u niego niedowład. Potem doszły kolejne choroby i niepełnosprawności. Potrzebna jest stała rehabilitacja, a na nią – pieniądze.

Daniel z Bydgoszczy urodził się w 2018 roku. Dzisiaj ma 4 lata, ale jego życie odbiega od życia rówieśników. Chłopczyk ma niedowład spastyczny lewostronny. To oznacza, że ma problemy z napięciem mięśni. Chłopiec musi mieć zapewnioną regularną rehabilitację, aby móc rozwijać się podobnie do dziewczynek i chłopców w jego wieku. Ręka i noga często odmawiają posłuszeństwa Danielowi. Z wodogłowiem i niewydolnością oddechową też się boryka. Do tego ma stwierdzony oczopląs. Jest bywalcem oddziału neurochirurgii, a i w innych gabinetach się pojawia.