5. Wiosenny Festiwal Biegowo-Duathlonowy w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z zawodów

Do wyboru były:

Biegi

- dystans 5 i 10 km

Nordic Walking

- dystans 5 km

Biegi dla dzieci

- bobini do lat 5 - dystans 100m

- skrzaty 6-7lat – dystans 200m

- dzieci młodsze 8-9lat – dystans 400m

- dzieci 10-11lat – dystans 400m

- młodzik młodszy 12-13lat – dystans 600m

- młodzicy 14-15 lat – dystans 600m

Duathlon

2009 i starsi dystans Supersprint - dystans 2,5 km + 10 km + 1,25 km

- młodzicy 2010-2011 rocznik - dystans ok. 800 m + 2,5km + 400m

- żak 2012-2013 rocznik - dystans ok. 500m + 2,0km + 250m

- dziecko 2014-2015 rocznik, dystans ok. 300m + 1,3km + 200m

- dziecko młodsze 2016-2017 rocznik ok. 200m + 0,8km + 100m

W Duathlonie dopuszczalne były rowery szosowe, miejskie i MTB - bez napędów mechanicznych. W Duathlonie dla dzieci dopuszczalne rowery szosowe, miejskie i MTB, napędzane tylko siłą własnych mięśni.