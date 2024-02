50 lat uczelni technicznej w Bydgoszczy. Milionowe inwestycje Politechniki Bydgoskiej w toku

Była też mowa o planach politechniki na najbliższe pięć lat. Co powstanie? Kolejnych kilkanaście nowocześnie wyposażonych laboratoriów naukowych i badawczych. Kampus wzbogaci się o nową strefę gastronomiczną, a akademiki czeka gruntowny remont. To jednak nie wszystko.

Politechnika Bydgoska. Inwestycje za miliony

- Obecnie realizujemy największy plan inwestycyjny od wielu lat. Polega on przede wszystkim na budowie nowej infrastruktury, ale też na polepszaniu tej, która powstawała przez tych 50 lat. Zmierzamy do zwiększenia dostępności naszego kampusu, zwiększenia bezpieczeństwa, po to, aby kampus był bardziej przyjazny naszym pracownikom i przede wszystkim studentom. Ważne, by jak najszybciej skonsolidować uczelnię w bydgoskim Fordonie, a tym samym także zoptymalizować koszty funkcjonowania uczelni.