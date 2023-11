500 plus dla niepełnosprawnych to nie zawsze 500 zł. Ważny jest dochód - czasem ZUS wypłaca mniej Małgorzata Stempinska

By otrzymać 500 plus dla niesamodzielnych, trzeba spełnić kryterium dochodowe Małgorzata Genca

Od stycznia do września 2023 r. do ZUS wpłynęło ponad 90,6 tys. wniosków o tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. W Kujawsko-Pomorskiem było ich 5,6 tys. Nie zawsze uprawnieni co miesiąc dostają 500 zł.