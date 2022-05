500 plus dla uchodźców z Ukraińców. W maju ruszą pierwsze wypłaty

Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o 500 plus na dzieci do 18. roku życia na dwa okresy świadczeniowe: bieżący trwający do końca maja oraz na nowy, który rozpocznie się 1 czerwca i będzie obowiązywał do końca maja 2023 roku.

- Przy czym świadczenie 500 plus przysługuje uchodźcy tylko w tym okresie, kiedy przebywa z dziećmi w Polsce - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.