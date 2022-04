500 plus na dziecko 2022. W tym terminie złóż wniosek, by zachować ciągłość wypłaty świadczenia

500 plus przyznane w ubiegłym roku na bieżący okres świadczeniowy trwający do 31 maja br. będzie wypłacane jeszcze przez gminy do końca maja. Jeżeli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca, musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u na nowy okres.

- Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, to ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Dzięki temu w przelewach nie będzie przerwy - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.