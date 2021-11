50-latek spadł z dachu w Sumówku w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim. Lądował śmigłowiec LPR

We wtorek, 16 listopada ok. g. 10.10 w Sumówku w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim wskutek nieszczęśliwego wypadku 50-latek z powiatu nowomiejskiego pomagający przy pracach budowlanych spadł z dachu z wysokości ok. 2,5 metra, wskutek czego doznał urazu głowy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do szpitala w Olsztynie.

Z racji, że mężczyzna pomagał przy budowie domu nie będąc związany stosunkiem pracy, zdarzenie to nie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, a jako nieszczęśliwy wypadek.

Na miejscu pracowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie. Oprócz śmigłowca na miejsce wezwano także karetkę.