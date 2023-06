W czwartek (8 czerwca) do Grudziądza przyjechała ekipa Fundacji ECPU Polska: Łowcy Pedofili. Zatrzymali 58-latka, który od grudnia 2022 roku korespondował m.in. z "wabikami" fundacji przedstawiającymi się jako 11, 12 i 13-letnie dziewczynki.

"Łowcy pedofili": Wysyłał dziewczynkom nagie nagrania wideo i zdjęcia

Jak ustalili działacze fundacji "Łowcy Pedofili", mieszkający w Grudziądzu 58-latek, w ciągu ostatnich kilku miesięcy za pośrednictwem internetu kontaktował się z co najmniej czwórką małoletnich.

"Łowcy pedofili" ustalili, gdzie mieszka 58-letni Bogdan, odwiedzili go i zaprosili na rozmowę do parku przy urzędzie pracy w Grudziądzu. Tam spotkał się z wolontariuszami fundacji i wezwanymi na miejsce policjantami. Był spokojny. Na filmie z zatrzymania potwierdzał, że jest autorem przytoczonych cytatów i wielu innych. Nie wyrażał skruchy. Przyznał, że ma świadomość nielegalności swojego postępowania.

Z korespondencji wynika, że mężczyzna namawiał dziewczynki do poddawania się czynnościom o charakterze seksualnym, wysyłania w ich trakcie zdjęć. Sam też wysyłał im nagie nagrania wideo i zdjęcia.

- Bogdan wobec małoletnich zachowywał się niezwykle obrzydliwie. Po pierwsze wywierał presję psychiczną na dzieciach. Kiedy przez dzień, dwa mu nie odpisywały potrafił w sposób dosadny, poprzez wywoływanie w nich poczucia żalu, przymuszać do tego, aby ponownie nawiązały z nim kontakt - mówi Alex z Fundacji ECPU Polska: Łowcy Pedofili, który prowadził akcję obywatelskiego ujęcia. - Druga rzecz: był w pełni świadomy że koresponduje z małoletnimi i wiedział, że jest to niedozwolone. Działał z pełną premedytacją!

Prokuratura w Grudziądzu: usiłował popełnić przestępstwo, ale nieudolnie

W piątek 58-latek został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut nieudolnego usiłowania popełnienia przestępstwa polegającego na nawiązaniu kontaktu z osobą małoletnią, zmierzaniu do spotkania z nią i proponowania wykonania czynności o charakterze seksualnym. „Nieudolność” - w ocenie prokuratury - wynika z tego, że podejrzany nie osiągnął celu, ponieważ korespondował z osobą, która w rzeczywistości nie była małoletnia i ostatecznie do spotkania nie doszło.