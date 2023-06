Akcja Fundacji Łowcy Pedofili w Grudziądzu. 58-letni Bogdan miał pisać do 13-latki: "Jesteś gorąca, potrafisz rozgrzać umysły"

Bogdan z Grudziądza został ujęty w obywatelskiej akcji Fundacji ECPU Polska: ŁOWCY Pedofili jako osoba podejrzana do nakłaniania do poddawania się czynnościom seksualnym małoletnich poniżej 15 lat. Został następnie zatrzymany do wyjaśnienia przez grudziądzkich kryminalnych

Działaczom Fundacji ECPU Polska: Łowcy Pedofili udało się ustalić, że 58-latek z Grudziądza w ciągu ostatnich kilku miesięcy kontaktować się miał za pośrednictwem internetu z co najmniej czwórką małoletnich. Najmłodsza dziewczynka miała 11 lat! Z korespondencji wynika, że namawiać miał dzieci do poddawania się czynnościom seksualnym, wysyłania w ich trakcie zdjęć. Sam też wysyłał nagie nagrania wideo i zdjęcia. Do obywatelskiego ujęcia doszło w czwartek, 8 czerwca w parku miejskim w Grudziądzu. Sprawą zajmują się policjanci.

Błagał, by mu odpisywały. Przyznał, że fascynuje go. Tłumaczył czym jest cnota... "Ty kochana jesteś dla mnie cudem- młodziutka dziewica, cud natury". (...) "Twoje 11 lat nic nie ma do rzeczy". (...) "Szkoda, iż mieszkasz tak daleko. Dla mnie to by był zaszczyt kupić Ci fona".

Bogdan, do 12-latki miał pisać m.in

. "Muszę sobie zrobić masaż jak patrzę na Twoje zdjęcia i się podniecam. Możesz mi pomóc swoim zdjęciem. To taki masaż wręcz boski i podniecający. Robi się wtedy bardzo dobrze".

"Złożyłbym pocałunek na Twym ciałku na wybranych przez siebie miejscach. Chciałbym Cię podglądać"

58-latek do 13-latki miał pisać m.in

.: "Jesteś gorąca, potrafisz rozgrzać umysły. (...) Schrupałbym Cię. Wiem ile masz lat ale jesteś wspaniała. Jesteś dla mnie boginią piękności. Twoje foty mnie podniecają. Jesteś olśniewająca księżniczko. Pójdę spać z myślą o Tobie. Mam nadzieję, że mi się przyśnisz".

"Mam na tapecie Twe zdjęcie. Chcę ciebie mieć w widocznym miejscu. Zakochałem się"

"Błagam Cię kochana nie przypominaj mi o swoim wieku. Wiem o tym doskonale. Ale i tak Cię Kocham. Ja jestem normalnym chłopakiem. Piszę co mi się podoba i kogo kocham. Wiem, iż masz 13 lat, ale zrozum możesz pisać wszystko. Traktuje Cię za dorosłą kobietę, pisz wszystko kochanie".

Policja z Grudziądza: - 58-latek został zatrzymany. Trwają czynności wyjaśniające

- Otrzymaliśmy po południu w czwartek, 8 czerwca zgłoszenie z Fundacji ECPU Polska, że przy ulicy Parkowej doszło do obywatelskiego ujęcia 58-letniego mieszkańca Grudziądza. Na miejsce udali się policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę w związku z artykułem 200 Kodeksu Karnego. Trwają czynności wyjaśniające - informuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu.

Artykuł 200 Kodeksu Karnego dotyczy seksualnego wykorzystania małoletniego poniżej 15 lat. Za ten czyn grozi od 2 do 12 lat więzienia. 58-letni Bogdan podczas ujęcia w grudziądzkim parku zarówno przez działaczy Fundacji jak i zatrzymania policjantów był spokojny. Wręcz potwierdzał, że przytoczone wyżej cytaty jak i wiele innych zaprezentowanych mu podczas akcji to jego wpisy. Nie wyrażał skruchy. Przyznawał, że wie że to co robił jest zakazane. Miał tego świadomość.

Alex z Fundacji Łowcy Pedofili: - Bogdan wobec małoletnich zachowywał się obrzydliwie. Wywierał presję psychiczną

- Bogdan wobec małoletnich zachowywał się niezwykle obrzydliwie. Po pierwsze wywierał presję psychiczną na dzieciach, kiedy przez dzień, dwa mu nie odpisywały potrafił w sposób dosadny, poprzez wywoływanie w nich poczucia żalu, przymuszać do tego, aby ponownie nawiązały z nim kontakt - mówi Alex z Fundacji ECPU Polska: Łowcy Pedofili, który prowadził akcję obywatelskiego ujęcia Bogdana w Grudziądzu. - Druga rzecz, to był w pełni świadomy że koresponduje z małoletnimi bo wręcz momentami nawet z agresją podkreślał, żeby dzieci nie przypominały mu ile mają lat i jednocześnie wiedział że jest to niedozwolone. Dział z pełną premedytacją!

Alex który w Fundacji działa od dłuższego czasu, dokonuje podobnych zatrzymań obywatelskich osób podejrzanych o seksualne wykorzystywanie małoletnich w całym kraju, przestrzega rodziców w jaki sposób można reagować, aby nie padały one ofiarami przestępców seksualnych: - Problem dotyczy głównie dzieci zaniedbywanych emocjonalnie przez swoich opiekunów. Jeśli mama, tata nie ma czasu dla dziecka wówczas pojawia się taki "Bogdan z Grudziądza" który ma czas, który pokaże "to czy tamto"... Dzieci muszą czuć się zaopiekowane przez rodziców, muszą mieć gwarancję że mogą się do nich zwrócić z każdym kłopotem, intymnym pytaniem.

"Budujmy z dziećmi mosty, nie mury bo wtedy pojawia się taki "Bogdan z Grudziądza" który to wykorzystuje"

Często też - jak w przypadku Bogdana - proponowane są zakupy atrakcyjnych gadżetów w zamian za wykonanie czynności seksualnych, to tzw. korupcja seksualna osoby małoletniej. Dzieci też "łykają" takie propozycje. - Córka, syn prosi aby rodzice kupili nowy telefon, a rodzic mówi "nie" i nagle pojawia taki "Bogdan" i mówi że jak dziecko nagra "taki" filmik to kupi mu taki telefon... no to dziecko zrobi to... bo chce mieć po prostu nowy telefon - dzieli się spostrzeżeniami Alex z Fundacji ECPU Polska: Łowcy Pedofili. - Rozmawiajmy z dziećmi, tłumaczmy im. Zbudujmy most między naszymi dziećmi, nie mur.

Alex podkreśla też, że skala problemu wykorzystywania seksualnego dzieci za pośrednictwem internetu nasiliła się w czasie pandemii, gdy lekcje odbywały się zdalnie. To był "raj" dla grasujących w sieci osób o skłonnościach pedofilskich. - I... pandemia się skończyła, a dzieciaki w sieci pozostały... Problem jest nadal ogromny. W samym kwietniu br. mieliśmy 14 obywatelskich zatrzymań - alarmuje Alex.

Jak także zaznacza Alex, jeśli chodzi o współpracę z policją w zakresie zatrzymań, przekazania zgromadzonych materiałów to układa się ona dobrze bez względu na to w jakim miejscu kraju przeprowadzane są akcje. Ponieważ Fundacja jest organizacją non profit, można ją wspomóc wpłacając datki które służą m.in. na pokrycie choćby kosztów paliwa czy drukowanie materiałów z korespondencji internetowych służących następnie jako dokumenty dla organów ścigania prawa.

W piątek, 9 czerwca wrócimy do sprawy 58-letniego Bogdana z Grudziądza, aby poinformować czy usłyszał prokuratorskie zarzuty i czy zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze. Mężczyzna w przeszłości był już karany.

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat