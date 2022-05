6 czerwca - już po raz 26. - ogłosimy laureatów Złotej Setki Pomorza i Kujaw

Przedstawimy też laureatów w kategorii Lider społecznej odpowiedzialności biznesu.

2021 był kolejnym rokiem po znakiem koronawirusa. Dlatego i tym razem nie mogło zabraknąć kategorii Lider w dobie pandemii. Laury nie trafią jednak do firm, ale do gmin z największym procentem zaszczepionych mieszkańców, w następujących kategoriach:

małe gminy – do 20 000 mieszkańców;

średnie gminy – powyżej 20 000;

miasta prezydenckie.

Tak, jak w poprzednich latach docenialiśmy firmy za pomoc w czasie zarazy, tak teraz chcemy podziękować biznesom, które w szczególny sposób zaangażowały się we wsparcie wojennych uchodźców i ogarniętej wojną Ukrainy.

Swoje wyróżnienia przyznają też dziennikarze Gazety Pomorskiej.

Gwiazdą gali będzie Anna Dąbrowska, która wraz zespołem da koncert The Best Of Ania Dąbrowska.

Na koniec gości zaprosimy na bankiet, podczas którego będzie okazja do rozmów, nie tylko o biznesie.