60 lat temu Zawisza Bydgoszcz drugi raz awansował do elity. Mamy archiwalne zdjęcia

- Sam mecz był nieciekawy - dodaje Ryszard Harmata, obrońca Zawiszy. - Jedynego gola strzelił Jurek Krasucki z podania Bronka Waligóry, naszego kapitana. Dla niego to było pierwsze trafienie w sezonie, ale jakże ważne. Nie musieliśmy więc patrzeć na to, co zrobią rywale. Wszystko mieliśmy w swoich rękach, a właściwie nogach. Radości nie było końca, bo nikt na nas nie stawiał, a wszystko wyszło w trakcie sezonu - dodaje.