6-letni Kacper Figlewski z Brodnicy od 28-letniej kobiety i darczyńców otrzymał nadzieję na dalsze życie

Przypomnijmy, że 6-letni obecnie Kacper Figlewski z Brodnicy będąc 2,5 letnim brzdącem dowiedział się wraz ze swoimi rodzicami, że choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Długie leczenie chemioterapią, chociaż okrutne, pozwoliło wygrać z chorobą. Na kilka lat. Niestety, 17 lipca 2021 r. wyniki badań wykazały, że w jego krwi znów są komórki nowotworowe. W połowie października na stronie www.siepomaga.pl pod tym linkiem utworzono zbiórkę pieniędzy na zakup nierefundowanego leku potrzebnego, aby uratować życie chłopca. W niedzielę, 12 grudnia przekazano, że zebrano niezbędną kwotę, czyli 322 tys. zł.

Zebranie pieniędzy na lek, którym Kacper ma być przez miesiąc leczony to jednak tylko jedna z gór do pokonania. Druga to znalezienie dawcy szpiku kostnego. Jak przekazał nam w październiku tata Kacpra Łukasz Figlewski, ani rodzeństwo Kacpra, ani jego rodzice nie mają zgodnych z Kacprem genów, ale w bazie w październiku było kilku bliźniaków genetycznych Kacpra. Na szczęście, także w tym przypadku są pozytywne informacje. W niedzielę, 12 grudnia tata Kacpra przekazał nam, że dawca szpiku dla Kacperka jest znaleziony, a jest nim 28-letnia kobieta. - - Tyle wiemy o dawcy - przekazał nam Łukasz Figlewski.