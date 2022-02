6-letnia Kornelia Polaszewska chorująca na białaczkę potrzebuje krwi. Większość z nas może jej pomóc!

U 6-letniej Kornelii Polaszewskiej na początku grudnia 2021 r. zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową. W chwili obecnej dziecko poddawane jest chemioterapii. Z racji, że Kornelia wraz z najbliższymi walczy obecnie o swoje życie, do pomocy postanowili włączyć się koledzy jej taty, policjanci z Brodnicy, apelując o wsparcie do mieszkańców powiatu brodnickiego. Pomóc może każdy oddając swoją krew w czwartek, 17 lutego od g. 9 do g. 14 w mobilnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który zaparkuje przy Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy.

- Do zaparkowanego mobilnego ambulansu może przyjść każdy chętny i podzielić się drogocennym darem jakim jest krew. Zapraszamy do udziału w zbiórce policjantów, przedstawicieli wszystkich służb mundurowych oraz mieszkańców Brodnicy!

- apelują brodniccy policjanci.

Tata Kornelii jest policjantem z dziesięcioletnim stażem. Pracuje w Oddziałach Prewencji Policji w Bydgoszczy, II Kompania w Toruniu. Wielokrotnie pełnił służbę na terenie powiatu brodnickiego, zarówno podczas zabezpieczania imprez, jak i na drogach powiatu, kontrolując prędkość kierowców i sprawdzając, czy nie stwarzają zagrożenia dla innych podróżujących lub pieszych.