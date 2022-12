Przy ulicy Szpitalnej w Grudziądzu będzie można już niebawem oddawać krew

Grudziądzcy krwiodawcy na dobre opuścili już siedzibę przy ulicy Włodka., gdzie przez ostatnie lata mieściło się centrum poboru krwi. Na czas przeprowadzki i wykończenia nowego budynku krew będzie można oddawać w ambulansie . Jutro, 30 grudnia, będzie on zaparkowany przy Centrum Handlowym Alfa w godzinach od 8.00 do 11.30. Od 2 stycznia natomiast krew będzie można oddawać w ambulansie zaparkowanym w pobliżu nowego centrum, przy ulicy Szpitalnej . Godziny otwarcia:

Budowa trwała niespełna rok

To właśnie regionalne centrum jest inwestorem. Prace związane z budową nowego miejsca poboru krwi w Grudziądzu rozpoczęły rok temu. Wtedy rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku. Budowlańcy rozpoczęli budowę na przełomie maja i czerwca. Inwestycja to koszt około 4 mln złotych.

Dlaczego Regionalne Centrum zdecydowało się na przeprowadzenie takiej inwestycji? - Wymusiła to na nas pandemia. Musieliśmy dostosować lokal do wymogów ministerstwa, aby warunki poboru krwi były bezpieczne dla dawców – dodaje dyrektor Wojtylak. W nowych przepisach w stacji muszę być zachowane m.in. odległości pomiędzy stanowiskami do pobierania krwi. Pomieszczenia w nowym budynku znajdują się na jednym poziomie.