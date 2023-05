6-osobowa rodzina z Bydgoszczy mieszka na 28 metrach. Bez bieżącej wody i prądu. "A śpimy na gąbkach, na podłodze"

Małżeństwo z Bydgoszczy to 45-latka i starszy o rok mąż. Para wychowuje czworo dzieci. Troje chodzi do szkoły, a najstarszy syn jest pełnoletni i już pracuje. Jest sprzedawcą. - Żona też pracowała w handlu, ale zachorowała na kręgosłup i musiała odejść z pracy. Żaden lekarz nie wyrazi zgody na to, aby podjęła zatrudnienie. Żona czeka na operację kręgosłupa i stara się o rentę. Na razie głównie ja utrzymuję rodzinę - wyjaśnia ojciec. - Jestem zatrudniony w firmie, wywożącej śmieci.

Przed laty małżonkowie, wtedy jeszcze z małymi dziećmi, wprowadzili się do mieszkania służbowego teścia. Swojego „M” nigdy nie posiadali. - Okazało się, że mieszkanie wojskowe teścia jest zadłużone. Później też przez pewien czas nie płaciliśmy czynszu. To wtedy, gdy żona chorowała.