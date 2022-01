700 tys. zł z rządu na rozbudowę remizy w Gostycynie. To 100 proc. pierwszego etapu gminnej inwestycji

W spotkaniu wziął udział Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Premiera.

- Zaprosiliśmy pana ministra Łukasza Schreibera, posła naszej ziemi, bo dzięki jego wsparciu otrzymaliśmy fundusze na rozbudowę remizy - mówi Ireneusz Kucharski, wójt Gostycyna.

Gmina dostała 700 tys. zł z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Te pieniądze w 100 proc. pozwolą na wykonanie pierwszego etapu zadania, jakim jest docelowo utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców. Pierwszy etap to powiększenie remizy (sanitariaty, dodatkowe garaże na samochód i sprzęt), a kolejne to Biuro Zarządzania Kryzysowego i Centrum Monitoringu Wizyjnego.

Wszystko w jednym miejscu. - Znacznie się poprawi komfort strażaków do służby - podkreśla wójt. - Powstanie dodatkowy garaż i sanitariaty. Wreszcie będzie dosyć miejsca na magazynowanie sprzętu, którego strażacy mają coraz więcej.

Niedawno druhowie w Gostycynie dostali nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. OSP w Gostycynie to prężna jednostka działająca w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Zdarza się, że nieraz wyjeżdżają do akcji nawet kilka razy dziennie!

Gostycyn jest położony 15 km od Tucholi, ale druhowie są wyszkoleni do rozmaitych akcji. Są jednostką ratownictwa chemicznego i wodno-chemicznego. Cokolwiek się dzieje - czy na drodze, czy w wodzie, czy na lodzie - w Gostycynie radzą sobie z zagrożeniem znakomicie.

Nowy wóz udało się kupić dzięki środkom gminnym i unijnym, a w samorządzie już teraz myślą o kolejnych etapach inwestycji, jaką jest budowa Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców. Liczą oczywiście na pomoc rządu. - Robimy zadanie małymi krokami - mówi wójt.

Minister Łukasz Schreiber gratulował mieszkańcom tak prężnej jednostki. Mówił też o tym, że bezpieczeństwo jest ważne. Nie mniej niż budowa dróg czy boisk, które również w gminie powstają przy wsparciu środków z rządu.

Strażacy w Gostycynie nie tylko ratują i gaszą, ale i udzielają się społecznie, na przykład w zbieraniu środków na chore osoby. Grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zapraszają na mikołajki. Inicjują gminne akcje pobierania krwi. Działając, muszą mieć dobre warunki do integracji i odpoczynku. - Mają już świetlicę na górze, ale w drugim etapie inwestycji sala ta będzie jeszcze rozbudowana - mówi wójt Kucharski.