77-latek będzie miał nie tylko nowy telewizor. Dzięki naszym czytelnikom

Historię 77-letniego emeryta opublikowaliśmy na naszym portalu w ostatni czwartek wieczorem. Los mężczyzny, który ma 30-letni niesprawny telewizor, zdekompletowane meble i pościele sprzed pół wieku, ale nie ma pralki, wzruszyła wielu czytelników. Kilka minut po zamieszczeniu tekstu, zareagowali pierwsi ludzie dobrej woli.

Zakupy w sklepie

Prawie wszystkie z blisko 40 osób, które napisały do redakcji maile w sprawie seniora, chciały mu podarować telewizor. Co więcej, nie w każdym przypadku był to używany sprzęt.

Jako jeden z pierwszych zgłosił się pan Paweł. Zadeklarował zakup nowego telewizora. - W tym tygodniu mi go kupi - cieszy się bohater artykułu.

Nie tylko o telewizor starszy pan się wzbogaci.