Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Falubaz Zielona Góra. Lider rozgrywek mocniejszy [zdjęcia]

W drugiej serii doszło do groźnego wypadku. W pierwszym łuku 6. wyścigu Olivier Buszkiewicz najechał na tył motocykla Lukce'a Beckera i obaj zawodnicy upadli. Choć sędzia dopuścił do powtórki wszystkich zawodników, żużlowiec Falubazu nie był w stanie walczyć (kontuzja ręki) i nie wyjechał na tor. W drugim podejściu, z ogromną przewagą wygrał Przemysław Pawlicki.

Falubaz wciąż straszył swoimi mocnymi liderami, ale po 7. biegu to bydgoszczanie powiększyli przewagę o dwa punkty. Mateusz Szczepaniak przez cztery okrążenia ścigał Krzysztofa Buczkowskiego i dopiął swego, dosłownie, na ostatnich metrach tego wyścigu.

Zielonogórzanie od razu wykorzystali taktyczne możliwości - w 8. gonitwie za Rohana Tungate'a pojechał Pawlicki (z Rasmusem Jensenem). Goście bez problemu pokonali zupełnie bezbarwnego Davida Bellego, ale nie byli w stanie dogonić Przyjemskiego. Znakomicie spisywał się Benjamin Basso (trojka 10. biegu), a gospodarze się rozpędzali. W 11. wyścigu znów jednak doszło do karambolu - na wejściu w drugi wiraż blisko siebie jechali Bjerre, Buczkowski i Basso (wykluczony za spowodowanie wypadku), co zakończyło się upadkiem dwóch pierwszych. Zielonogórzanin szybko się pozbiegał, ale Duńczyka z toru zabrała karetka. Ostatecznie poobijany Bjerre wyjechał do powtórki, ale na mecie był trzeci.