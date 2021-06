Abramczyk Polonia Bydgoszcz jedzie do Łodzi. Są szanse na zwycięstwo? [składy]

Bydgoska drużyna jest poza czołową czwórką. Do czwartego miejsca zajmowanego przed Wybrzeże Gdańsk, traci 6 punktów. To dużo, choć Abramczyk Polonia ma dwa rozegrane mecze mniej.

Bydgoska ekipa musi nadrobić straty, szukając punktów również na wyjazdach. Najlepsza ku temu okazja będzie w niedzielę - w meczu z Orłem w Łodzi. Rywal nie należy do słabeuszy, ale na pewno jest do pokonania. Minimum to bonus za lepszy wynik dwumeczu, a to oznacza przynajmniej 43 punkty wywalczone w Łodzi.