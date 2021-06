Abramczyk Polonia Bydgoszcz musi kogoś wypchnąć z czwórki. Nie ma już marginesu błędu

Nasi rywale wiedzą, że jeśli Abramczyk Polonia będzie w play off i pojedzie w optymalnym składzie, będzie mocna. Na razie jednak jesteśmy poza czwórką - mówi Jerzy Kanclerz, prezes bydgoskiego klubu.

Abramczyk Polonia - póki co - jest pod kreską. Zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli, ma 8 punktów straty do ROW Rybnik i Wilków Krosno, 7 do drużyny z Ostrowa i 6 do Wybrzeża Gdańsk. Przywiezione w niedzielę z Gniezna dwa punkty meczowe (wygrana 46:44) pozwoliły bydgoskiej drużynie pozostać w grze o miejsce w górnej czwórce.

Wygrana przyszła w trudnym momencie - Abramczyk Polonia jechała w Gnieźnie bez kontuzjowanych Davida Bellego i Grzegorza Zengoty. Za pierwszego stosowane było zastępstwo zawodnika, miejsce kapitana zajął wypożyczony z Krosna Daniel Jeleniewski. I spisał się bardzo dobrze, zdobywając 11 punktów. - Daniel świetnie wywiązał się ze swojej roli - komplementował zawodnika Kanclerz. - Cieszę się, że pomógł nam w tym trudnym momencie. Znam go od dawna. Jest bardzo poukładany, wie czego chce i ciężko pracuje.

Nie tylko Jeleniewski zasłużył na dobre słowo po meczu w Gnieźnie. - Świetną robotę zrobił Adrian Gała. Przez większość meczu był nie do zatrzymania dla rywali. Bardzo dobrze spisał się też Wadim Tarasenko, a jego atak na drugą pozycje w ostatnim biegu dał drużynie meczowe zwycięstwo. Chciałbym jednak podkreślić, że tak jak przegrywa cała drużyna, tak cała drużyna wygrywa i za ten mecz wszystkim należą się słowa uznania. Każdy dał z siebie tyle, ile mógł, zawodnicy wspierali się na torze i w parkingu i to dało efekt - dodał prezes Polonii.

Ta wygrana przedłużyła szanse Abramczyk Polonii na awans do play off, ale bydgoska ekipa nie ma już żadnego marginesu błędu. - Mamy spore straty do rywali, ale mamy też o dwa rozegrane mecze mniej niż Wybrzeże. Przed nami decydujące spotkania: zaległe mecze z Orłem na wyjeździe, ze Startem w Bydgoszczy, no i rewanż z ekipą z Gdańska na naszym torze. Mamy szansę zbliżyć się do czołówki, ale nie ma co ukrywać, że zadanie będzie trudne. Liga jest bardzo wyrównana, a każdy mecz może się skończyć niespodziewanym wynikiem - dodaje Kanclerz. - Ostrów właśnie zremisował z Orłem u siebie, choć był zdecydowanym faworytem. A dla mnie to właśnie Ostrovia jest głównym kandydatem do awansu. Mają mocną, wyrównaną ekipę.

Kogo Abramczyk Polonia mogłaby więc „wypchnąć” z czwórki? - To nie ma większego znaczenia - odpowiada szef Polonii. - Musimy po prostu zrobić wszystko, by awansować, nieważne czyim kosztem. Wszystkie drużyny, które w tej chwili wyprzedzają nas w tabeli, są naprawdę silne, więc walka o awans zapowiada się emocjonująco. Nasi rywale wiedzą, że jeśli w play off będzie też Abramczyk Polonia, a dodatkowo będzie już w optymalnym składzie, to będzie naprawdę mocna. Póki co jednak, jesteśmy poza czwórką i musimy się teraz skupić na tym, by to zmienić. W Gnieźnie zrobiliśmy dopiero mały krok w stronę play off, ale najważniejsze, że jesteśmy w grze. W niedzielę (27 czerwca) Abramczyk Polonia wybierze się na zaległy mecz do Łodzi. Na swoim torze bydgoska drużyna wypracowała sobie niewielką przewagę - wygrała różnicą 6 punktów (48:42). Sama obrona przewagi i zdobycie punktu bonusowego to jednak za mało. Abramczyk Polonia musi powalczyć w Łodzi o pełną pulę. W jakim składzie będziemy walczyć w Orłem?

- Szanse na start Davida Bellego oceniam 50 na 50 - mówi Jerzy Kanclerz. - Za dwa, może trzy dni będziemy wiedzieli więcej. Swój stan zdrowia i możliwości walki na torze musi ocenić przede wszystkim David. Z kolei występ Grzegorza już w najbliższym meczu jest wykluczony. Jego kontuzja jest poważniejsza i potrzeba więcej czasu na rehabilitację. Cierpliwie czekamy na obu naszych zawodników i walczymy o jak najlepsze wyniki - zapewnia prezes Polonii.