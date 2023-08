Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Landshut Devils. Czas na rewanż. Bellego czy Basso? [składy]

Wygrana była skromna 45:44, ale punkt wyjścia przed rewanżem jest dobry . Wystarczy, choćby minimalnie wygrać lub nawet zremisować, by bez oglądania się na innych, awansować do półfinałów. Dodatkowo, uniknąć w kolejnym etapie spotkania z Falubazem Zielona Góra.

Szef klubu podkreśla, że wygrana w Landshut była bardzo cenna. - Wygraliśmy, a i tak spadła na nas krytyka, że za mało, że rywale jechali bez Huckenbecka. Tymczasem za Kaia jechali inni zawodnicy, którzy zrobili świetny wynik, on sam by więcej nie dowiózł . Poza tym tor w Landshut jest specyficzny i wymagający. Przy takiej pogodzie i zmiennych warunkach, gospodarze dokładnie wiedzieli, jak na nie reagować. Stąd ich lepsza postawa w drugiej części spotkania. W naszej drużynie rzeczywiście jednak zdarzają się słabsze końcówki, co trochę wynika z układu par, i na pewno musimy nad tym pracować.

Nie wiadomo jeszcze, kto rozpocznie spotkanie z Devils - David Bellego czy zastępujący go w pierwszym meczu Benjamin Basso. - Duńczyk nie zachwycił w Landshut, ale nie skreślamy go. Specjalnie przyjechał w czwartek trenować z drużyną, bardzo się stara. Decyzja zapadnie po wszystkich treningach, a trener i menedżer w razie czego będą reagować też w trakcie meczu. Warto dodać, że w czasie zawodów decyzje zapadają z różnych powodów, wynikają z różnych przesłanek i kibice o wszystkich nie wiedzą. Krytyka po meczu, czasem jest uzasadniona, ale czasem bardzo niesprawiedliwa. No ale tak to już jest, że po meczu każdy wie najlepiej, co trzeba było zrobić... - dodaje Jerzy Kanclerz.