Landshut Devils - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Jest wygrana, ale było bardzo nerwowo

Na ten mecz kibice Abramczyk Polonii czekali z niepokojem. Bo choć w tabeli ligowej obie drużyny dzieliło kilka miejsc - na korzyść bydgoskiej drużyny - to akurat na torze w Landshut poloniści dotąd wypadali blado. W rundzie zasadniczej tego sezonu wywalczyli tam tylko 38 punktów. Na powtórkę takiego występu poloniści nie mogli sobie teraz pozwolić.

Tym razem bydgoska drużyna dobrze zaczęła mecz w Landshut. Dwa wyścigi wygrała podwójnie, dwa remisy dowiózł do mety Wiktor Przyjemski - najpierw w biegu juniorskim, po kontrowersyjnym wykluczeniu Oliviera Buszkiewicza oraz w wyścigu 4., w którym walki z rywalami nie nawiązał Benjamin Basso.

Duńczyk od początku zawodów zastępował Davida Bellego. W swoim drugim starcie Basso dowiózł dwa punkty, ale nie miał rywali. W biegu 5. doszło bowiem do wypadku po ataku Kaia Hukenbecka w pierwszym łuku. Reprezentant Devils, chciał "zamknąć" Szymona Szlauderbacha, ale zrobił to tak fatalnie, że doprowadził do upadku swojego i polonisty. Sędzia dopuścił go do powtórki, ale żużlowiec gospodarzy nie wyjechał na tor. Do powtórki nie został za to dopuszczony Jonas Jeppesen, któremu tuż przed wypadkiem zdefektował motocykl. Abramczyk Polonia wygrała 5:0 i powiększyła przewagę do 13 punktów (21:18).