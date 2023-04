Abramczyk Polonia Bydgoszcz nie pojedzie w niedzielę. Warunki pogodowe stanęły na przeszkodzie

O tym, że niedzielne spotkanie w Niemczech nie dojdzie do skutku poinformował bydgoski klub poprzez swoje media społecznościowe.

"Niedzielny mecz w Landshut odwołany.

Ze względu na padający od kilku dni deszcz oraz prognozowane na weekend opady, postanowiono odwołać niedzielne spotkanie w ramach 2. kolejki 1. Liga Żużlowa.

Nowy termin: 5.05.2023, 19:30" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

To kolejny mecz żużlowy, który w weekend nie dojdzie do skutku. Najpierw odwołano spotkanie Apatora Toruń.

Pisaliśmy o tym tutaj

Dzień później postanowiono przenieść spotkanie GKM Grudziądz.

Informowaliśmy o tym tutaj

Teraz okazało się, że nie dojdzie do skutku mecz polonistów. Nowy termin 5 maja to piątek po długim świątecznym czasie. Przypomnijmy, że 1 (poniedziałek) i 3 (środa) maja to są dni wolne.