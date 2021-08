Abramczyk Polonia Bydgoszcz po sezonie. "Potrzebny jest reset". "Otwieramy transferową giełdę". Kibice i prezes komentują mz

Abramczyk Polonia Bydgoszcz przegrała w Ostrowie ostatni mecz rundy zasadniczej i zakończyła rozgrywki. Na piątym miejscu, poza play off. Zamiast walki o awans do PGE Ekstraligi, trzeba szykować drużynę na kolejny rok na zapleczu. Co poszło nie tak? Czy była szansa na więcej? Kto powinien zostać w drużynie, kto może dołączyć do Polonii? Kibice i prezes bydgoskiego klubu komentują >>>