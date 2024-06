Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Wilki Krosno. Nie dała rywalom żadnych szans

Abramczyk Polonia zaliczyła ostatnio dwa słabsze mecze na wyjazdach (przegrane w Poznaniu i Ostrowie), ale na swoim torze prezentowała się dotąd bardzo pewnie. Cel na mecz z Wilkami był więc ambitny - wygrana plus bonus za lepszy wynik dwumeczu . To oznaczało konieczność odrobienia (z nawiązką) sześciopunktowej straty z Krosna.

Wilki do Bydgoszczy przyjechały bez kontuzjowanego Dimitri Berge, ale z innym, dobrym znajomym miejscowych kibiców w składzie - Kennethem Bjerre.

Po trzech seriach startów Abramczyk Polonia była już pewna zwycięstwa w meczu. Bydgoscy żużlowcy musieli jeszcze dopilnować, by do końca spotkania dowieźć przewagę w dwumeczu i dopisać do swojego konta punkt bonusowy.