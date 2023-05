Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk. Pojadą bez Davida Bellego?

Do Bydgoszczy przyjeżdża Wybrzeże Gdańsk. Ten mecz miał już odbyć się na początku maja, ale przez opady i późniejsze perturbacje z torem, spotkanie zostało przełożone.

Faworytem spotkania będą bydgoscy żużlowcy, którzy obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli (za Falubazem i Arged Malesą). Gdańszczanie są na siódmej pozycji, z dwoma wygranymi na koncie. Każdy inny wynik, niż wygrana Abramczyk Polonii będzie niespodzianką.

Nie wiadomo jednak, czy gospodarze pojadą w optymalnym składzie. W awizowanym zestawieniu nie ma bowiem Davida Bellego. Kilka dni temu Francuz miał wypadek w meczu Sheffield Tigers - Kings Lynn Stars, po którym wycofał się z dalszej rywalizacji. Uniknął złamań i poważniejszych kontuzji, ale doznał wstrząśnienia mózgu.

W składzie Abramczyk Polonii na czwartkowy mecz na razie jest puste miejsce. - David miał wypadek i to zawsze ma jakieś konsekwencje - mówi Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - W poniedziałek miał startować w eliminacjach do Grand Prix w Debreczynie, ale wycofał się z tych zawodów. Bellego musi oczywiście przedstawić zwolnienie lekarskie. Jeśli obejmie również czwartek, nie pojedzie przeciwko Wybrzeżu. W gotowości jest oczywiście Benjamin Basso, który przyjechał już potrenować do Bydgoszczy. Na razie jednak nic nie jest przesądzone. Jesteśmy w kontakcie z Bellego, czekamy na rozwój sytuacji. Zdrowie jest najważniejsze i jeśli zawodnik nie będzie czuł się w stu procentach gotowy, nie będziemy naciskać na start.