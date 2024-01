"ACS Gra z Orkiestrą". Dwa turnieje piłkarskie oraz mnóstwo imprez dla WOŚP na Politechnice Bydgoskiej

Od godz. 8 do 20 każdy mógł skorzystać z otwartej siłowni. W godz. 16-19 odbył się maraton fitness, a między 11 a 13 symultana szachowa. W międzyczasie były przeprowadzane licytacje gadżetów. Zlicytowano między innymi koszulkę Polonii Bydgoszcz z podpisem Tomasza Golloba za 1700 zł. Dużo emocji wzbudziła licytacja piłki z podpisami koszykarek KS Basket 25 Bydgoszcz. Przy kwocie 2200 zł Piotr Kulpeksza, trener zespołu, zaproponował licytującym, że za kwotę 2500 zł zaproponuje po piłce z podpisami, plus koszulkę z autografami oraz zaproszenia na mecze oraz spotkanie z zespołem. To zostało przyjęte przez obu licytujących panów Piotra i Waldemara.