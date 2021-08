Action otwiera sklep w Brodnicy. Znamy datę. Zobaczcie zdjęcia asortymentu

Sieć dyskontów niespożywczych Action oferuje klientom szeroki, często zmieniający się asortyment produktów codziennego użytku w przystępnych cenach, jak torby sportowe, przybory szkolne, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz, odzież, asortyment do biwakowania, środki czystości, zabawki, artykuły dla zwierząt, a także przekąski i napoje. Na klientów w brodnickim sklepie będzie czekało łącznie ponad 6 tys. artykułów z 14 kategorii: dekoracje, "zrób to sam", zabawki i rozrywka, hobby, multimedia, artykuły gospodarstwa domowego, ogród, pranie i sprzątanie, żywność i napoje, pielęgnacja ciała, zwierzęta domowe, sport, odzież i pościel. W każdym tygodniu na półkach pojawia się ponad 150 nowych produktów. Action oferuje wiele różnych marek, zarówno tych znanych, jak i własnych.

Sklep Action w Brodnicy ma działać od poniedziałku do soboty od g. 9 do g. 21 oraz w niedziele handlowe od g. 9 do g. 20. Sklep zajmuje powierzchnię prawie 1000 m2. Obok sklepu znajduje się parking liczący 45 miejsc postojowych oraz stojaki na rowery.