Adela Konop, Mikołaj Macioszczyk, Józef Eliasz i Zbigniew Leszczyński wspominają 2023 rok

Muzycy, działacze kultury i sportu podsumowują rok 2023. Przybyło singli wydanych przez znanych bydgoskich artystów, w przyszłym roku ukażą się dwie nowe płyty: Adeli Konop i Mikołaja Macioszczyka. Józef Eliasz wspomina wyjątkowe imprezy festiwalowe latem, a Zbigniew Leszczyński chwali się sukcesami naszych tenisistów stołowych.

- To był dla mnie najlepszy czas w ostatnich kilku latach - mówi Adela Konop, bydgoska wokalistka, pedagog, absolwentka wokalistyki jazzowej na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, laureatka nagrody Grand Prix na Ladies Jazz Festival w 2018 roku, w Gdyni. - To był rok owocny pod względem muzycznym, bo nagrałam pierwszą długogrającą płytę. Miałam sporo koncertów, co jest dla mnie niezwykle ważne w życiu. Adela Konop jest również znana z występów w The Voice of Poland, w 2021 roku wydała swój pierwszy minialbum "Źródło". Tytuł jej najnowszego wydawnictwa live to "W zgodzie z sobą". - W 2024 roku będzie kolejna płyta, trochę bardziej eksperymentalna. To będzie płyta solowa - mówi artystka. - Będzie tam mój głos i przestrzenie harmonii, to będzie w zasadzie muzyka improwizowana.

Nowa płyta bydgoskiej wokalistki ma się ukazać w lipcu. Muzycznie rok 2023 podsumowuje również Mikołaj Macioszczyk, gitarzysta i wokalista, którego kariera również nabrała rozpędu po udziale w "The Voice of Poland". Mikołaj śpiewał w odcinkach na żywo i dotarł do półfinału. - Muzycznie ten rok był obfity, nie był może najlepszy, ale dzięki również takim doświadczeniom można się wiele nauczyć - mówi Mikołaj Macioszczyk. - Może czasami takie lata są potrzebne w życiu, by wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, by nie popełniać tych samych błędów. Wydałem trzy single i udało mi się zakończyć pracę nad płytą, więc jednak kilka pozytywnych rzeczy można z tego czasu wyciągnąć. Nowa płyta Macioszczyka ukaże się w przyszłym roku. Warto wspomnieć, że artysta ma też swoim koncie wiele nieszablonowych pomysłów, jak np. koncert zagrany na pokładzie łodzi, co zostało uwiecznione w formie oficjalnego teledysku do coveru przeboju Krzysztofa Krawczyka pt. "Chciałem być". Jednym z nietypowych przedsięwzięć był też "Pociąg do normalności", czyli trasa koncertowa, dzięki której artysta wyszedł naprzeciw pandemicznej rzeczywistości, występując na dworcach kolejowych największych polskich miast, w tym także na Dworcu PKP w Bydgoszczy.

Józef Eliasz, muzyk, prezes Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz i szef klubu Eljazz jest zadowolony z tego, co osiągnął ostatnich dwunastu miesiącach. - Uważam ten rok za bardzo duży sukces, ponieważ udało nam się na festiwal zaprosić wyjątkowych gości. To była najwyższa światowa półka, by wspomnieć Kurta Ellinga, był także Jan Ptaszyn Wróblewski. Festiwal był świetny. Udało nam się jednak jeszcze jedna rzecz i to jest coś, co mam nadzieję, wpisze się na stałe do scenariusza wydarzeń kulturalnych w Bydgoszczy. Mam na myśli Scenę Letnią i nasz koncert The Best of Bydgoszcz, który był powalającym wręcz wydarzeniem, na którym ludzie dosłownie oszaleli. My byliśmy oczarowani nimi, a oni się świetnie bawili, ulica tańczyła. - Takie było moje założenie - podkreśla Eliasz - by roztańczyć ulicę Jazzową. Nie przypadkowo Eliasz używa tego określenia w odniesieniu do ulicy Krętej, przy której mieści się klub Eljazz. - Wniosek o zmianę nazwy ulicy jest już u prezydenta Bydgoszczy, mam nadzieję, że w końcu zmiana dokona się urzędowo - mówi Józef Eliasz.

Nie samą sztuką Bydgoszcz żyje. 2023 rok nie był udany dla bydgoskiego sportu w wydaniu drużynowym. Koszykarze ENEA Astorii spadli z elity, żużlowcom i siatkarzom nie udało się awansować do ekstraklasy. Jedynymi, którzy ratowali honor grodu nad Brdą, byli tenisiści stołowi Polskiego Cukru Gwiazdy. - To były bardzo udane miesiące dla naszej drużyny – mówi Zbigniew Leszczyński, prezes Klubu Sportowego Gwiazda, a także menedżer i sponsor pingpongistów znad Brdy. - Najpierw wywalczyliśmy Puchar Polski, potem awansowaliśmy do ćwierćfinału Pucharu Europy i dorzuciliśmy do tego brązowy medal w LOTTO Superlidze. Latem, na PGE Narodowym, wywalczyliśmy Superpuchar Polski. Ogromnym sukcesem było też zakontraktowanie, na obecny sezon, Szweda Trulsaa Moregarda, indywidualnego wicemistrza świata w tenisie stołowym sprzed dwóch lat. Tak wybitnego zawodnika nigdy wcześniej polscy kibice nie mieli okazji oglądać. Obecny rok zakończyliśmy na drugim miejscu w tabeli. W przyszłym, celujemy w finał LOTTO Superligi.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne