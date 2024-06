Uroczysta sesja sejmiku województwa w Bydgoszczy. Kardynał Ryś laureatem wyjątkowej nagrody

W Domu Polskim CEF Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 1 odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wcześniej, o godz. 10 w bydgoskiej katedrze radni i zaproszeni goście wzięli udział w mszy świętej w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Sejmik upamiętnił 25. rocznicę pielgrzymki Świętego Jana Pawła II na Kujawy i Pomorze. Zwrócono uwagę na jego duchowe i intelektualne dziedzictwo oraz podkreślono znaczenie papieskich pielgrzymek dla odzyskania pełni swobód obywatelskich i demokratycznych.

Podczas sesji po raz pierwszy wręczona została Nagroda Kopernikańska Fides et Ratio, ustanowiona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymał ją kard. Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Łódzki. Nagroda, jak informuje urząd, przyznawana będzie ludziom nauki i kultury, którzy swoją działalnością i życiem realizują dewizę fides et ratio, czyli połączenia wiary z rozumem.

- Ta nagroda to odniesienie do naszego najwybitniejszego obywatela, jak sam się przedstawiał, Nicolaus Copernicus toruniensis i największych wydarzeń w historii naszych ziem, czyli bez wątpienia wizyt papieża w trzech największych miastach regionu - Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu - mówił podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki. - Podczas spotkania ze światem nauki w auli UMK Ojciec Święty odniósł się bezpośrednio do Mikołaja Kopernika, a także innych ludzi nauki.