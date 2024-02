Adela Piskorska szósta na świecie, jest też nowy rekord Polski. Udany dzień Polaków w Dosze!

Wcześniej pływacka reprezentacja Polski, która wspierana jest przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. oraz PKP Cargo, rozpoczęła od dwóch wyścigów sesji eliminacyjnych. Jako pierwsza w Dosze zaprezentowała się Kornelia Fiedkiewicz, która wystartowała na 100 m stylem dowolnym. Polka zanotowała czas 54.58 s i z dziewiątego miejsca awansowała do półfinału.

W kolejnym starcie zaprezentowała się zdecydowanie lepiej! Znakomity czas 54,01 s dał jej awans do najlepszej ósemki zawodów (siódme miejsce), a wyścig finałowy zaplanowano na piątek. Co więcej, pobiła rekord Polski! — Jestem bardzo szczęśliwa, bo to mój pierwszy indywidualny rekord Polski seniorów. Chciałam dać z siebie wszystko i zobaczyć na co mnie stać, a dało to finał i właśnie rekord. Długo czekałam na ten moment, a teraz są to dla mnie magiczne chwile. Jestem z siebie dumna i teraz nie mam nic do stracenia. Popłynę dla Polski najlepiej jak potrafię — mówi uradowana Fiedkiewicz.