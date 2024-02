Adrianna Kąkol walczy o swoje marzenia. „Dążę, żeby być z kadrą w Paryżu”

– Mam takie wyczucie, chociaż niektórzy nazywają to głupimi pomysłami, że już w 2022 roku spróbujemy Ady w osadzie K4 500 metrów. Wiedziałem, że będę szukał innej koncepcji czwórki niż w Tokio. Z bardzo dobrej strony pokazywała się też Dominika Putto. Zapytałem Adę, czy jest gotowa odłożyć starty w młodzieżówce i być z nami do MŚ w Kanadzie, bez gwarancji występu w czwórce. Ona bez słowa zawahania odpowiedziała, że chce trenować ze starszymi koleżankami – wspomina szkoleniowiec.

– Bardzo się cieszę z otrzymanego wyróżnienia, to dało mi małego kopa. Fajnie było pojawić się w gronie wybitnych sportowców, uczestniczyć w takim wydarzeniu i dobrze, że grono kajakowe zostało wyróżnione w ten sposób. Świetnie się z tym czuję, ale niezmiennie pozostaję jednak na ziemi – wspomina Kąkol, która też dostrzega rosnące zainteresowanie uprawnianą dyscypliną. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Lotto. – Kajakarstwo jest coraz bardziej promowane, media trochę bardziej interesują się nami, co nas, zawodniczki, bardzo cieszy – dodaje.

Sukcesy polskich kajakarek wspieranych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. zwraca coraz większą uwagę mediów, a co za tym idzie kibiców, którzy na każdym kroku okazują im wsparcie. Sportową klasę „Atomówek” doceniają również organizatorzy plebiscytów. Jedno z prestiżowych wyróżnień podczas styczniowej Gali Mistrzów Sportu, organizowanej przez ”Przegląd Sportowy” i Polsat Sport w związku z 89. Plebiscytem na Najlepszego Sportowca Polski 2023 Roku, powędrowało do Kąkol. Aktualnie najmłodsza kajakarka w grupie prowadzonej przez trenera Kryka została wybrana "Nadzieją Olimpijską Paryż 2024".

Od jesieni ubiegłego roku Kąkol wraz z dziewięcioma pozostałymi zawodniczkami przygotowuje się do kwietniowej walki o miejsce w składzie kadry narodowej. która ponownie odbędzie się w Wałczu. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest Suzuki Motor Poland.

– System kwalifikacji jest znany. Największa rywalizacja jest na jedynkach, bo jest nas dziesięć, a miejsc na igrzyska sześć. Aktualnie prezentujemy wysoki poziom, a każda z zawodniczek da z siebie wszystko. Rywalizacja będzie zażarta. Igrzyska? Jest to moje marzenie i cel, dążę do niego i nie zastanawiam się nad dalszym etapem. Skupiam się na tym, co tu i teraz. Z dnia na dzień staram się być lepszą sportowo, rozwijać się w kilku kierunkach. To bardzo ważne, żeby podnosić swój własny poziom – podkreśla Kąkol.