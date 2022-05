Adrianna Sułek i Ondrej Kopecky wygrali 1. Memoriał Wiesława Czapiewskiego w Bydgoszczy

Do rywalizacji w 1. Memoriale Wiesława Czapiewskiego przystąpiło dziewięć wieloboistek i sześciu zawodników. Sułek, była podopieczna trenera Czapiewskiego, okazała się zdecydowanie najlepsza – wygrała bieg na 100 metrów przez płotki i konkurs skoku wzwyż, była druga w konkursie pchnięcia kulą i w biegu na 200 metrów, trzecia w skoku w dal i rzucie oszczepem oraz czwarta w biegu na 800 metrów. W sumie zgromadziła 6290 punktów i wyraźnie wygrała z rywalkami. Na drugiej pozycji uplasowała się Czeszka Dorota Skrivanova, a trzecia była Finka Miia Sillman.

– Gdyby nie to, że to był Memoriał Wiesława Czapiewskiego to pobiegłabym ten ostatni bieg na 800 metrów gdzieś na 2,15, żeby po prostu utrzymać zwycięstwo. Ale, że to jest memoriał mojego trenera i na słabe wyniki nie może być miejsca, to postanowiłam wypluć płuca i powalczyć. Może trochę zabrakło do życiówki, ale wiem, że na dzisiaj dałam z siebie sto dziesięć procent. W przyszłości będzie tylko szybciej i mocniej – mówiła Sułek.