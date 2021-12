Afera finansowa w Chojnicach. Księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przelewała sobie pieniądze

Kobieta przyznała się dyrektorce biblioteki do winy. Kilka dni temu zwróciła 15 tys. zł i zadeklarowała, że resztę z 55 tys. zł odda do 10 grudnia.

- Pewnie też będą kontrolować konto - mówi burmistrz. - Sytuacja jest przykra, bo są to pieniądze publiczne.

Jest tak, że przelewy oprócz księgowej podpisuje także dyrektor placówki, ale jak zauważa burmistrz, gdy księgowy przychodzi do dyrektora i kładzie przelew na stół, to dyrektor raczej, mając pełne zaufanie do osoby, z którą pracuje 15 lat, ufa jej.

Jeżeli kobieta odda, resztę pieniędzy, to może to być dla niej okoliczność łagodząca w czekającym ją postępowaniu sądowym.