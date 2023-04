Afera finansowa w zlikwidowanej przychodni w Dolnej Grupie. Zobacz wideo

Finansom przychodni zaczęto przyglądać się bliżej po likwidacji , która przypomnijmy trwała od czerwca do końca sierpnia 2022 roku . Wtedy bowiem do gminy trafiła cała dokumentacja.

- Od początku nie ukrywaliśmy zdziwienia - wspomina Dorota Krezymon, wójt gminy Dragacz. - Dostrzegliśmy braki i błędy w prowadzonej dokumentacji - dodaje.

Podejrzenia urzędników podsyciło porównanie bilansu finansowego przychodni na dzień likwidacji z kwotami, które we wcześniejszych latach przedstawiane były skarbnikowi gminy. W corocznych sprawozdaniach finansowych główna księgowa i dyrektorzy placówki przedstawiali rachunek zysków i strat oraz bilans za dany rok. - Zawsze byliśmy na plusie - zaznacza wójt Dorota Krezymon. - Coraz głębiej sięgaliśmy do dokumentów. Wystąpiliśmy do banku prowadzącego rachunek o wyciągi oraz do firm o kopię faktur, których brakowało. Wtedy okazało się, że dochodziło do poważnych nadużyć - dodaje.