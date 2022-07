Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będzie kształcić prawników. Szykuje 50 miejsc [zdjęcia]

AKSiM w Toruniu otwiera nowy kierunek – prawo o profilu praktycznym

Rekrutacja na prawo w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej trwa do piątku 15 lipca 2022 roku. Natomiast kandydaci, którzy przystępują do matury poprawkowej, na złożenie dokumentów będą mieli czas do 24 września 2022 roku. Przyszli studenci, oprócz wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości, muszą dostarczyć m. in. opinię od księdza proboszcza.