Akademicka Reprezentacja Polski siatkarzy ze srebrem uniwersjady w Chengdu!

Od pierwszych akcji poniedziałkowego finału widać było, że potwierdzają się opinie o włoskiej drużynie – będzie bardzo mocno i celnie serwować, popełniać mało własnych błędów i kapitalnie bronić. – Bardzo ciężko nam ten mecz szedł, ciągle goniliśmy wynik – opowiada Łukasz Kozub, rozgrywający Akademickiej Reprezentacji Polski. Polacy właściwie gonili wynik w każdym z setów, najbliżej byli w trzecim, gdy wyrównali na po 24:24, mieli swoje szanse, ostatecznie jednak przegrali 26:28 i w całym spotkaniu 0:3. Wcześniej zagrali w Chengdu pięć spotkań, wszystkie wygrali po 3:0.

– Trzeba chwilę odpocząć i wracać do roboty, bo momenty takie jak dzisiaj są piękne, czeka się na nie, to nie są normalne mecze, tylko wyjątkowe – przypomina Kozub, który pełnił w Chinach także rolę chorążego całej reprezentacji. – To jest niesamowite uczucie, jak cały dzień czekasz na ten moment, jak nogi ci chodzą. Niestety, przegrywamy 0:3. Oprawa uniwersjady jest rewelacyjna. Wywieziemy stąd masę dobrych emocji, wspomnień, czasu spędzonego razem. Często na takiej imprezie mijasz się z innymi zawodnikami, dopytujesz o wyniki, życzysz powodzenia… To jest atmosfera, którą trudno będzie opuścić. Na pewno jak wrócimy będzie mały zjazd, bo to co przez trzy tygodnie tutaj i dwa tygodnie w trakcie przygotowań zbudowaliśmy na zawsze zostanie w pamięci. Nie jest to istotne ile się przygotowaliśmy i co to był za turniej. Każdy, który tu przyjechał zostawił serce i zobaczył do czego trzeba dążyć i w co trzeba wierzyć, żeby jak najwięcej takich meczów grać. Jako kapitan bardzo wszystkim dziękuję.