Brutalna zbrodnia w Michalu pod Grudziądzem. Wbijał gwoździe w ciało 68-latki, bił "bejsbolem"

Kury, koty. Bajzel

Michale. Malutka wioska w gminie Dragacz, w powiecie świeckim. By dotrzeć do miejsca, w którym rozegrały się sceny niczym z horroru, trzeba podpytać okolicznych mieszkańców. - A to ten co już siedział w pudle? - potwierdza mężczyzna na rowerze. I wskazuje drogę. Łatwo trafić nie było. Docieram na podwórko. Na nim wolno chodzą kury, koty. Wokół bajzel. Nieopodal folie, szklarnie, pola.

Pukam do pierwszych drzwi. Otwiera mężczyzna, pytam o panią Krystynę i sprawcę jej cierpienia. Okazuje się, że trafiam na syna kobiety, który wraz z żoną przyjechał porządkować mieszkanie po nieżyjącej matce...