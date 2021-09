Akcja grupy ECPU. Łowcy Pedofili w Kujawsko-Pomorskiem. Mieszkaniec Bydgoszczy i Dobrzynia nad Wisłą przekazani w ręce policji

Pisał do nich "tak sobie"

Akcję w Bydgoszczy Łowcy Pedofili przeprowadzili w niedzielę 20 września około godz. 12.30. Tam dotarli do 49-mężczyzny.

ECPU wyjaśnia, że mężczyzna od kilku tygodni codziennie korespondował z własnej inicjatywy z czwórką wirtualnych dzieci (tzw. wabikami). Mężczyzna prowadził rozmowy z czterema dziewczynkami: dwoma 10-latkami, jedną 11-latką i jedną 12-latką. 49-latek miał rozmawiać o seksie, zachęcać do wspólnej masturbacji, zapraszać dziecko do siebie, namawiać dzieci do robienia zdjęć podczas kąpieli i w toalecie. Miał również proponować, że pokaże swoje intymne zdjęcia.