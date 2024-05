Akcja kontroli kierowców w Toruniu. Czytelnik: - Policjanci stwarzają zagrożenie

Dziś od godz. 7 policjanci z drogówki stoją na przystanku autobusowym Czerniewice 01 przy ul. Rypińskiej.

- Blokują przy tym wyjazd autobusom MZK. Kontrolują kierowców, przez co samochody wjeżdżają w zatoczkę i autobus nie ma jak wykręcić. Jest tam duży ruch i już prawie doszło do kolizji. Dodam jeszcze, że jest to wjazd na nowy most - opowiada Czytelnik.