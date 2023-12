Akcja "Trzeźwy kierujący" w pow. bydgoskim. Na 1436 kierowców wpadł jeden... z zakazem kierowania

Akcja prowadzona została w godz. 6-8 oraz 18-20. Uczestniczyli w niej funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego bydgoskiej komendy miejskiej i podległych komisariatów.

- Celem akcji było wyeliminowanie z ruchu osób, które wsiadają za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu i stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach. Policjanci, na ulicach Bydgoszczy oraz całego powiatu, kontrolowali trzeźwość kierowców wykorzystując do tego nowoczesne urządzenia Alco-Blow - informuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

27 grudnia skontrolowano łącznie 1436 kierowców. Tylko jeden z nich prowadził auto w stanie nietrzeźwości. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. To nie wszystko. Po sprawdzeniu mężczyzny (39-letni mieszkaniec Bydgoszczy) w policyjnych systemach okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami oraz posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów wszystkich kategorii. 39-latek odpowie za to przed sądem.