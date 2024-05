Akcja: Urodzinowa kartka dla niepełnosprawnej Wiktorii z Mroczy. Rodzice liczą na odzew Czytelników

- Wymyśliłam akcję „Podaruj kartkę urodzinową na 10. urodziny Wspaniałej Dziewczyny". Chodzi oczywiście o naszą Wiktorię, która niedługo kończy swoje 10. urodziny. Chciałabym w ten sposób sprawić jej radość - napisała do nas mama dziewczynki. Skąd taki pomysł?

- Wiktoria nie widzi, ale ma wspaniały słuch i rozumie co się do niej mówi. Z pomocą pań nauczycielek przeczytamy jej wszystkie życzenia w dniu jej urodzin – wyjaśnia Patrycja Masiak.- Wiktoria nie widzi, ale ma wspaniały słuch i rozumie co się do niej mówi. Z pomocą pań nauczycielek przeczytamy jej wszystkie życzenia w dniu jej urodzin – wyjaśnia Patrycja Masiak.