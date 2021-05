Akcja "Zaszczep się w majówkę". Zaszczepiono 3614 mieszkańców regionu

Powód zakończenia szczepień jest jeden - wyczerpano wszystkie przeznaczone na ten cel szczepionki.

- Zainteresowanie mieszkańców województwa akcją „Zaszczep się w majówkę” nie maleje. Dziś zaszczepiliśmy już blisko 700 osób. W związku z rekordowym zainteresowaniem wyczerpiemy dziś całą dostępną pulę szczepionek i tym samym jesteśmy zmuszeni odwołać akcję szczepień w Toruniu zaplanowaną na 4 maja - poinformował 3 maja wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Pierwszego dnia zaszczepiono 994 osoby. Drugiego liczba zaszczepionych wyniosła 1260 osób. To prawdopodobnie rekordowy wynik, najwyższy w całym kraju.

- Akcja szczepień zaplanowana była początkowo na ok. 620 osób dziennie. Zainteresowanie było jednak tak duże, że każdego dnia zwiększaliśmy pulę dostępnych szczepionek i wydłużaliśmy godziny pracy punktu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Dziś wykonaliśmy już 700 szczepień. W sumie od 1 do 3 maja do godziny 14 wykonaliśmy blisko 3000 szczepień - informował Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody.