Akcyza 2023. O tyle w 2023 roku podrożeją alkohol i papierosy

- Podwyżka akcyzy w znaczący sposób zmniejszy obrót towarami objętymi podatkiem - powiedział Grzegorz Grabowski, dyrektor zarządzający firmy Toruńskie Wódki Gatunkowe. - Co to oznacza dla naszych klientów? Nadal będziemy im dostarczać bardzo dobry alkohol, ale w o wiele większej cenie. Dla mniejszych firm z branży podniesienie akcyzy może okazać się gwoździem do trumny. Jednak również dla takich graczy, jak my, z 130-letnią tradycją, może być problem z zachowaniem ciągłości produkcji.