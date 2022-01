Aktor Paweł Góral pochodzący z Brodnicy nagrał piosenkę. "Doceniam to, gdzie jestem teraz i bardzo się ze wszystkiego cieszę" Karina Knorps-Tuszyńska

Pochodzący z Brodnicy aktor Paweł Góral nagrał swój pierwszy singiel "Jestem tu i teraz" Facebook/Paweł Góral Zobacz galerię (31 zdjęć)

Pochodzący z Brodnicy aktor Paweł Góral, który po zakończeniu edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy zdecydował się na naukę w Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku zarządzanie jest obecnie znanym aktorem teatralnym i filmowym. Do tej pory mogliśmy go zobaczyć w spektaklach, w serialu "M jak miłość", w licznych reklamach czy w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wraz z rozpoczęciem nowego 2022 roku premierę miał pierwszy singiel Pawła Górala "Jestem tu i teraz". - Przyjmujcie z miłością każde doświadczenie. Pozwalajcie sobie bezwysiłkowo czuć szczęście, bo ono jest tu i teraz, w pozornie zwykłych doświadczeniach. Akceptacji, mądrości i miłości. I jak najwięcej spotkań. Tu i teraz. Ze sobą i z innymi. Nieważny jest cel, a droga i towarzystwo! Odwagi, by spełniać marzenia i tworzyć życie na własnych zasadach! Czerpać garściami. Być naprawdę sobą. Tu i teraz! - apeluje do swoich fanów w mediach społecznościowych Paweł Góral. Nam natomiast odpowiedział na kilka pytań dotyczących jego kariery.